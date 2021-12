Napoli, Spalletti: “Scudetto, si passa da un eccesso all’altro. Non siamo polli”

Il tecnico degli azzurri prima della sfida con l'Atalanta: "Siamo partiti per degli obiettivi ben chiari, tutto il resto lo vedremo strada facendo"

Senza cinque titolari, il Napoli si appresta ad affrontare lo scontro diretto di altissima classifica con l'Atalanta, uno degli ostacoli più alti da scavalcare nella lunga maratona scudetto. Un'occasione per dimostrare la propria forza o un passaggio dove limitare semplicemente i danni? "Si passa da un eccesso all'altro - fa notare Luciano Spalletti ai giornalisti in conferenza stampa parlando della corsa tricolore -. Noi possiamo stare al vostro fianco quanto volete, però non siamo dei polli. Siamo partiti per degli obiettivi ben chiari, tutto il resto lo vedremo strada facendo. Vedremo che tipo di viaggio saremo in grado di portare avanti".