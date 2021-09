Napoli, Spalletti: “Juve a -8 dalla vetta domani? Un giochino che non faccio”

Il tecnico degli azzurri in dribbling: "Questa cosa mi mette in svantaggio psicologico"

Una vittoria del Napoli nel big match di domani manderebbe la Juve a -8 in classifica dopo sole tre giornate di campionato. Uno scenario a cui Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, al momento non vuole pensare: "E' giochino che non faccio, mi mette in svantaggio psicologico. Mi spiace, mi scusi. Ringrazio di avermi capito", ha risposto al giornalista che gli aveva rivolto la domanda.