Inter e Milan hanno conquistato i tre punti ieri, mettendo pressione al Napoli di Luciano Spalletti che lunedì giocherà contro la Roma un match delicatissimo. In conferenza stampa, però, il tecnico di Certaldo assicura che la situazione per la sua squadra rimane invariata: "Noi non possiamo giocare le partite degli altri, diventa pericoloso spendere energie nelle partite degli altri. Noi potevamo provare a non perdere quella precedente, ma anche quella è andata e riduce le nostre possibilità. Le nostre intenzioni non cambiano, andiamo per vincere la partita qualsiasi sia l'avversario. Fare all-in? Mai giocato a poker, non ho tempo, ma non abbiamo mai gestito niente, proprio per infondere suggestione siamo sempre andati avanti guardando in faccia tutti per vincere contro chiunque per creare questa mentalità di vincere sempre e per questo ne abbiamo persa anche qualcuno, non abbiamo mai gestito e non gestiremo mai niente per vincere le partite".