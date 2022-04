Commentando le parole dal campo del Maradona di Dries Mertens ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, torna sul concetto delle squadre non migliori dei partenopei in questa stagione: "Questo è un discorso che per certi versi lo abbiamo fatto vedere in determinati momenti, in altri invece il campo ha detto così. Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, venivamo da due anni con alti e bassi però essere in condizione di essere dentro al nostro obiettivo a tre giornate dalla fine dopo aver lasciato risultati come quello di Empoli e non vedersi dati i giusti meriti è sinonimo di mettere pressione a questa squadra per toglierla ad altre. Se riusciremo ad entrare in Champions festeggeremo molto".