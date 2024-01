"Bel segnale, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati compatti, abbiamo sofferto. La Fiorentina è stata brava in tantissimi aspetti, ma noi abbiamo trovato le soluzioni giuste quando loro giravano le palle e siamo stati bravi a chiudere gli spazi" ha detto Giovanni Simeone a Mediaset dopo la vittoria ottenuta questa sera contro la Fiorentina, successo valso la finale di Supercoppa da disputare contro la vincitrice di Inter-Lazio. "

Può essere la partita della svolta?

"Non lo so. Al di là della formazione e della tattica, ci siamo noi in campo e bisogna lasciarci tutto. L'immagine che abbiamo dato oggi è quella di un gruppo forte, con un'anima forte. Dobbiamo continuare su questa strada".