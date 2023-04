Il Casms, Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha deciso ufficialmente di posticipare la gara Napoli-Salernitana, possibile match point scudetto per gli azzurri di Luciano Spalletti, da sabato 29 a domenica 30 aprile, senza dare indicazioni sul nuovo orario. Nelle prossime ore, scrive il Corriere dello Sport, toccherà al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che aveva sollecitato lo spostamento per motivi di ordine pubblico, emanare il provvedimento con tutti i dettagli sulla gara dello stadio Maradona, che quindi potrebbe giocarsi nello slot delle 15, dopo Inter-Lazio, in programma alle 12.30.