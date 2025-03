"Dopo le ultime partite, era importante tornare alla vittoria", ha detto Amir Rrahmani, a Radio CrC, dove il difensore di Antonio Conte è tornato anche sulla sfida pareggiata contro l'Inter: "Stiamo lavorando per avere il baricentro alto, facendo pressione alta. Ci stiamo allenando da tempo su questo, quando ti abbassi puoi andare in difficoltà. Dopo quattro partite, escludendo l’Inter, dove abbiamo fatto una buona prestazione, era importante tornare a vincere".

Dieci gare al termine, con tre squadre in tre punti, un finale di stagione, in cui bisogna dare tutto:

"Dobbiamo dare il massimo ora, in queste ultime partite e considerarle tutte finali. Non ci sono partite facili, abbiamo visto anche tra Monza e Inter. Tutte le squadre lottano, dipende sempre da come noi entriamo in campo, per atteggiamento e sacrificio"