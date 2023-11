Il grave infortunio di Mathias Olivera rimediato ieri a Bergamo, che potrebbe tenere lontano dai campi l'uruguayano almeno fino a primavera, accentua il problema infermeria in casa Napoli. Walter Mazzarri, infatti, deve aggiungere l'assenza a lungo termine dell'ex Getafe a quelle di Mario Rui, che anche oggi ha svolto terapie e una seduta personalizzata in campo, e di Jesper Lindstrom che ha svolto terapie e successivamente un allenamento personalizzato in palestra, stando al report del club partenopeo.