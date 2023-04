All'intervallo di Napoli-Milan è andato in scena un battibecco tra il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti e il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, che ha apostrofato Spalletti intento a protestare: "Ma sei nervoso mister, hai vinto il campionato ma che c***o vuoi", le parole riferite dalla Gazzetta dello Sport .

Lo stesso Spalletti ha poi spiegato l'accaduto nel post gara: "Io e Leao abbiamo solo parlato con tranquillità, io stavo parlando col direttore di gara per chiedergli spiegazioni sull’ammonizione di Stanislav Lobotka, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso in maniera irrispettosa, per questo gli ho risposto…”.