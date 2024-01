Contro la Salernitana ci sarà spazio anche per Leo Ostigard? Incalzato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato, Walter Mazzarri non chiude le porte al possibile utilizzo del difensore norvegese ricordando anche la sua prestazione con l'Inter: "Non dovrebbero esserci problemi, giocò con l'Inter e lasciai fuori Jesus, e non fece male - ricorda l'allenatore del Napoli -. Sul gioco aereo un conto è offensivo, un altro difensivo".