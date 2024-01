Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in extremis contro la Salernitana, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha espresso tutto il suo sollievo per questi tre punti cruciali per i partenopei. In una partita che ha assorbito completamente i pensieri del tecnico toscano al punto da mettere da parte il discorso Supercoppa: "Alla Supercoppa ci penserò da domani. Fino a ora avevo troppi pensieri nel risollevare la squadra, abbiamo anche fatto un ritiro per prepararci al meglio. Voglio godermi questa vittoria perché era fondamentale dopo tutto quello che è stato il passato".