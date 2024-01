La Supercoppa italiana si giocherà per la prima volta nella storia con il format delle final 4, una novità che, secondo Walter Mazzarri, rende ancora più difficoltoso trovare una favorita assoluta: "Non si può dire chi parte avanti alle altre, ci sono quattro squadre forti - le parole del tecnico del Napoli a Sportmediaset -. In queste gare semi-secche, basta un episodio per farti vincere o perdere. L'importante è fare vedere in campo che ci siamo con la testa e con le gambe".