Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale slovacca, soffermandosi anche su Conte: "Non lo conosco personalmente, ma faceva giocare all’Inter un calcio molto impegnativo. 3-5-2? Non sarà un problema per me, visto che ho sempre detto che proverò a fare tutto quello che mi chiede un allenatore. Penso che non ci saranno problemi su questo. Questi giorni mi sono serviti per resettare", ha concluso.