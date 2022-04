Il Napoli cade al Maradona contro la Fiorentina e vede complicarsi la corsa verso il sogno scudetto. Una sconfitta che per Luciano Spalletti "è un pochino una sentenza, diventa difficile recuperare punti in poche partite. Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarci nella maniera corretta e provare a fare più punti possibili" alcune parole del tecnico azzurro in conferenza stampa.