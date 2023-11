La vittoria contro l'Atalanta ha rianimato il Napoli e i suoi tifosi, pronti ora a far sentire il proprio ruggito al Maradona nel big match di domenica prossima contro l'Inter. Tutto esaurito in arrivo per la prima partita casalinga della nuova era di Walter Mazzarri alla guida dei campioni d'Italia: rimangono ancora pochi tagliandi a disposizione, distribuiti tra Tribuna Posillipo e i settori inferiori di Curva A e B.