Pur mancando ancora circa una decina di giorni a Napoli-Inter, partita che potrebbe avere risvolti fondamentali nella corsa per lo Scudetto, che vede come principali protagoniste proprio le squadre allenate da Antonio Conte e Simone Inzaghi, l'attesa per questo match è già spasmodica. A dimostrarlo sono i dati relativi alla prevendita per la gara del 2 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona, che si preannuncia con una cornice di pubblico delle grandi occasioni: come riportato da diversi organi di stampa, infatti, soprattutto i tifosi di casa hanno risposto in massa e si va inevitabilmente verso il tutto esaurito. I tifosi di entrambe le squadre, sono ben consapevoli dell’importanza di questo scontro diretto, a seguito del quale mancheranno soltanto 10 giornate alla conclusione del torneo.

Lotta scudetto, cosa ne pensano i bookmakers

Nonostante i molti impegni tra Coppa Italia e Champions League, l'Inter è ancora data leggermente favorita rispetto al Napoli, che potrà invece concentrare le proprie forze esclusivamente sul campionato. In alcuni casi le quote scudetto per le due squadre sono addirittura le stesse o con una differenza minima, come si evince visitando i migliori siti di scommesse, che riflettono in questo senso l'attuale equilibrio in classifica. Al momento, ad ogni modo, è veramente molto difficile fare delle previsioni su chi riuscirà a spuntarla perché tutto è ancora in discussione e molto dipenderà dalla costanza di rendimento che le due squadre avranno nelle prossime uscite in campionato.

Un altro fattore che potrebbe fare la differenza è il calendario delle due squadre (come già detto in precedenza, quello dell’Inter sarà più fitto, prevedendo impegni nelle coppe oltre che in Serie A). Ma scopriamolo nel dettaglio:

Inter, il calendario delle ultime 10 giornate

Il cammino dell’Inter dopo la partita contro il Napoli non sarà dei più agevoli, per questo lo scontro diretto del 2 marzo assume una grande importanza. Subito dopo la trasferta del Maradona, il 9 marzo, i nerazzurri non dovranno farsi sfuggire i tre punti nel derby casalingo contro un Monza che sembra ormai con un piede in Serie B. Dopo quello coi brianzoli, ci sarà un altro derby lombardo, in trasferta contro l’Atalanta il 16 marzo, una gara ben più difficile, considerando anche che i bergamaschi sono fuori dalle coppe e possono concentrarsi solo sul campionato.

Seguirà poi un trittico di partite abbordabili sulla carta ma non per questo prive di insidie: il 30 marzo ci sarà la gara interna contro l’Udinese, il 6 aprile la trasferta contro il Parma e il 13 aprile un altro incontro a San Siro contro il Cagliari. Il 20 aprile i nerazzurri faranno visita al Bologna in un match che potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto. Una settimana più tardi alla Scala del Calcio arriverà la Roma di Claudio Ranieri, per quello che sarà un match dall’esito tutt’altro che scontato.

Il calendario offrirà in seguito un’altra gara casalinga, che non dovrebbe presentare troppi problemi, il 4 maggio contro il Verona. L’11 maggio i nerazzurri faranno visita al Torino, prima di un’altra partita delicata il 18 maggio in cui Simone Inzaghi e i suoi ospiteranno la Lazio. Il campionato dell’Inter si concluderà in casa con il derby contro il Como del 25 maggio.

Napoli, il calendario delle ultime 10 giornate

Dopo lo scontro diretto con l’Inter, il Napoli avrà un’altra partita importante in casa, il 9 marzo, contro la Fiorentina. Il 16 marzo i partenopei si recheranno in trasferta sul campo del Venezia, un impegno che sulla carta si può considerare agevole, vista la penultima posizione in classifica dei lagunari.

Ben più alto sarà il coefficiente di difficoltà della sfida casalinga del 30 marzo contro il Milan, squadra che sarà intenta a giocarsi le sue carte per tentare la qualificazione alle coppe europee. Dopo i rossoneri, gli uomini di Antonio Conte, il 6 aprile, andranno a giocare al Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, una squadra storicamente ostica per i colori azzurri. Il 13 aprile, invece, seguirà una partita decisamente più semplice in casa contro l’Empoli, compagine che sta lottando per non retrocedere.

Anche il Monza, avversario che il Napoli affronterà in trasferta il 20 aprile subito dopo il match coi toscani, è da considerarsi un avversario contro cui non dovrebbero esserci particolari problemi, vista l’ultima posizione in classifica. Più ostico potrebbe essere l’impegno casalingo del 27 aprile contro il Torino. Seguiranno poi la trasferta contro il Lecce del 4 maggio e la gara interna contro il Genoa dell’11 maggio. Qualche difficoltà in più potrebbe presentare la trasferta del Tardini contro il Parma del 18 maggio, che cercherà di sparare le ultime cartucce per difendere la categoria, mentre l’ultima partita sarà in casa contro il Cagliari il 25 maggio.