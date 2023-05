Dopo le grandi notti europee, con la qualificazione di tre squadre italiane alle finali di Champions, Europa e Conference League, nel weekend torna il campionato con la terzultima giornata. In palio, punti che possono essere decisivi sia per le posizioni Champions che restano da assegnare che in chiave salvezza. Il big match si gioca senza dubbio al Maradona, domenica alle 18, con il Napoli già campione d'Italia che ospita l'Inter reduce dalla grande notte di San Siro.

I nerazzurri, almeno per qualche giorno e in attesa anche della finale di Coppa Italia, dovranno concentrarsi sul campionato e, in questo senso, le quote Snai sono dalla parte di Simone Inzaghi, favorito a 2,60 contro il segno «1» a 2,75. Nelle previsioni, non ci si sbilancia su Under (1,85) o Over (1,87), mentre è più larga la forbice tra Goal (1,65) e No Goal (2,10).