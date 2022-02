Napoli-Inter, biglietti acquistabili da domani. Vendita vietata ai lombardi

Via libera all'acquisto da domani mattina, 4 febbraio. Vendita vietata ai residenti in Lombardia

A poco più di una settimana dalla sfida del San Paolo tra Napoli e Inter, il club partenopeo rende noto che "i biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Inter, che si disputerà il 12 febbraio 2022, alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 febbraio 2022".