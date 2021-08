Napoli-Genoa, Spalletti: “Ko con l’Inter? Hanno trovato un avversario fortissimo”

Il tecnico del Napoli alla vigilia della sfida con il Grifone: "Meglio non studiare la partita di una settimana fa"

Luciano Spalletti non si fida del Genoa che una settimana fa è incappato nella pesante sconfitta per 4-0 subita a San Siro contro l'Inter: "Meglio non studiarla, sarà un Genoa differente - ha spiegato il tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Grifone -, è un ambiente che trasferisce un atteggiamento e un'atmosfera particolare, noi dovremo essere pronti a qualcosa di diverso. Hanno trovato anche un avversario fortissimo, non hanno neanche fatto così male, per noi non cambia niente. Non si distingue contro chi giochi, ma esibisci la tua forza sempre ed in ogni ambiente".