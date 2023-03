ljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della stagione della squadra di Luciano Spalletti, prima in campionato a +18 su Inter e Milan. "È bellissima, facciamo tutti bene come squadra. Sono contento per i gol, ma ci sono ancora tante partite e posso arrivare anche alla doppia cifra. Abbiamo 18 punti di vantaggio, ci sono tante partite da giocare e dobbiamo pensare partita dopo partita, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine.