Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è andato in rete contro l'Atalanta. Si proietta ai prossimi appuntamenti, come detto a DAZN: "Dobbiamo pensare di partita in partita, abbiamo partite importanti davanti. Dopo l'Atalanta ci saranno Real Madrid e Inter, noi dobbiamo pensare a dare il meglio ogni partita".