Nonostante la sconfitta pesante di ieri contro il Milan, niente e nessuno sembra poter disturbare la corsa verso lo Scudetto del Napoli. Il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo, intervistato da Kiss Kiss Napoli, vuole però aspettare prima di poter dire che è fatta: "Per tutta la stagione c'è stato un entusiasmo incredibile da parte dei tifosi, non vediamo l'ora di regalargli questa gioia ma in spogliatoio sappiamo di non aver vinto ancora nulla e che ci servono ancora dei punti per lo Scudetto. Dovremo rimanere concentrati sul campo, poi se sarà festeggeremo insieme".