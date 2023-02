Dopo la vittoria per 0-2 sul campo dell'Eintracht Francoforte, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e autore del gol del raddoppio della squadra azzurra, si è concesso ai microfoni di Sky Sport. "In campionato sappiamo di avere una grande opportunità, ma davvero la squadra sa che mancano tante partite e nel calcio può succedere di tutto - le sue parole -. Affrontiamo ogni gara come fosse una finale, siamo un gruppo serio. Per quanto riguarda la Champions, il Napoli non è mai arrivato ai quarti e il primo obiettivo è quello. Ci godiamo queste notte di Champions".