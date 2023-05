Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, prende la parola ne corso della festa Scudetto azzurra al Maradona: "Questo Scudetto va dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, alla B, ai Distinti, alla Visita, alla Posillipo, all'Autorità e ai Disabili, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Campania, in Italia e nel mondo. C'è mio figlio Edoardo che è stato mio braccio destro e sinistro, con grande pazienza. Non è mai facile essere figlio di, in una posizione di rilievo e con tanti cambi di guardia.

Ne abbiamo fatta di strada, dalla Serie C all'Europa per 14 anni. Tenevo molto alla possibilità di vincere alla Champions, ci riproveremo l'anno prossimo".