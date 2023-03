Anche Aurelio De Laurentiis è presente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania 'Luigi Vanvitelli' a Santa Maria Capua Vetere per l'incontro il 'Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’. Il presidente del Napoli - come riporta TMW - ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul momento dei suoi e del calcio in generale: "Il ko con la Lazio? Direi una sconfitta salutare, altrimenti uno rischia di sedersi. Sarri è stato un po' paraculo, invece che giocare alto ha bloccato i due terzini... Kvara ha fatto la cagata di toccarla a Vecino e quello ha segnato. Champions o scudetto? Mi auguro entrambi".

"Lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Cosa succede se arriviamo in Serie A col Bari? Lo cediamo, ma solo a qualcuno che saprà gestirlo in maniera corretta", annuncia DeLa.