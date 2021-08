Napoli, De Laurentiis: “Devo parlare con Spalletti di innumerevoli problemi”

Il numero uno azzurro ha parlato a margine di un convegno

Luna di miele già finita tra Luciano Spalletti e il Napoli. Intervenuto oggi a margine di un convegno, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha infatti ammesso come in casa azzurra non sia tutto rose e fiori: “Scusatemi ma devo raggiungere Spalletti perché io domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è e a settembre si parte fino alla fine”, ha concluso dribblando le domande di mercato.