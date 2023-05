Napoli ora pensa in grande e dopo la vittoria aritmetica dello Scudetto vuole guardare avanti. Cominciando con lo stadio Maradona, per il quale il sindaco Gaetano Manfredi, intervistato dal Corriere dello Sport, preannuncia importanti opere di ristrutturazione: "A fine campionato procederemo di comune accordo con il club a valutare gli interventi necessari. Con ogni cura per un impianto che possiede un rilevante valore architettonico, ma ha ovviamente bisogno di un profondo rinnovamento per adeguarsi al calcio moderno. Ci vorrà un masterplan ad ampio raggio che analizzi le operazioni necessarie e faccia il conto degli investimenti. L’Europeo di calcio in Italia sarebbe un’occasione preziosissima. Ormai sembra chiaro che la capienza attuale non è più sufficiente".

A quanti spettatori pensate?

"Tra 60.000 e 70.000. L’ordine di grandezza dell’Olimpico o di San Siro".