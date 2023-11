Buone notizie per il Napoli, avversario dell'Inter in campionato domenica 3 dicembre. Nell'allenamento di oggi, iniziato nella sessione con riscaldamento a secco e torello e proseguito con esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico, si soo rivisti Meret, Zielinski e Osimhen.

I tre giocatori, come informa il club azzurro in un comunicato ufficiale, hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e una parte in palestra.