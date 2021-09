Nani: “Non è stato un mercato fluido, interessante vedere Mourinho in realtà diversa”

Le parole dell'osservatore sullo Special One e sui movimenti estivi di mercato

Il dirigente sportivo ed osservatore Gianluca Nani ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto', degli equilibri del campionato italiano, concentrandosi sui movimenti di calciomercato: "Non è stato un mercato facile e fluido, la crisi si è riflettuta sul calcio". Alla domanda se Josè Mourinho sia in fase calante, la risposta è secca e decisa: "Parla la sua carriera, ha vinto 25 titoli. Valgono i numeri, non è uno banale, dice e fa ciò che pensa: sarà interessante vederlo in una realtà un po' diversa rispetto ad altre con budget quasi illimitato".