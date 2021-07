Nani: “Complimenti a Marotta e Ausilio, per Hakimi hanno fatto il massimo”

Il dirigente sportivo: "Davanti ad un'offerta di questo genere devi vendere. Poi a sostituirlo si fa sempre in tempo"

Il dirigente sportivo Gianluca Nani parla ai microfoni di TMW Radio di Hector Bellerin, l'esterno dell'Arsenal oggetto del desiderio dell'Inter: "Sono particolarmente legato a Bellerin perché è venuto a giocare nella mia squadra, che era il Watford, a 17-18 anni, non mi ricordo precisamente. È un giocatore e un ragazzo straordinario. Per me tatticamente è fortissimo, fa il ruolo di quinto in maniera perfetta, poi dipende come vorrà giocare Simone Inzaghi, ma in quella posizione penso che sia veramente tra i primissimi al mondo. È un grande giocatore, un bravissimo ragazzo e non potrei che fare i complimenti all'Inter se lo dovesse prendere e un in bocca al lupo a Hector".