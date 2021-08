Il Cagliari ospita lo Spezia: maglia da titolare per Nandez

L'uruguaiano parte dal 1' largo a destra nel 3-5-2 disegnato da Semplici

Archiviati i rumors di mercato, Nahitan Nandez torna a piena disposizione del Cagliari. Dopo la pace con il club sardo e con Leonardo Semplici, l'uruguaiano parte nell'undici titolare per il match delle 18.30 contro lo Spezia, valido per la prima giornata di campionato. Spazio dal 1' anche per Diego Godin.