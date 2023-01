"Il -15 inflitto in classifica alla Juve per il caso plusvalenze? Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato". Lo ha detto Radja Nainggolan, oggi ospite sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Ninja, ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo il divorzio dall'Anversa, nel frattempo sta guardando come spettatore interessato le vicende del campionato italiano, torneo che dalla prima giornata ha un protagonista indiscusso: "Scudetto? Beh, parliamoci chiaro, se continuano così sarà difficile per tutte prendere il Napoli - le parole del belga -.