L'ex centrocampista di Roma e Inter Radja Nainggolan si esprime in favore di Davide Frattesi. Intervistato da TeleRadioStereo, il Ninja non nasconde la sua ammirazione per il giocatore nerazzurro, cresciuto nel vivaio dei giallorossi: "È forte, ha il fiuto del gol; mi piace. È bravo negli inserimenti, ha gamba, sa giocare a pallone. Ovviamente in fase difensiva è meno forte, è più offensivo. Ma ha 25 anni, può ancora migliorare. Lo porterei a casa".