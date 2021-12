Nainggolan contro Noa Lang: “Forte, ma non sopporto il suo atteggiamento”

Il centrocampista dell'Anversa contro il Nazionale olandese: "Fa sempre gesti con le mani e protesta"

Radja Nainggolan si scaglia contro Noa Lang, centrocampista del Bruges. Intervistato da Het Nieuwsblad, l'ex giocatore dell'Inter, oggi all'Anversa, ha da ridire relativamente all'atteggiamento del Nazionale olandese: "Solo in termini di qualità, penso che sia uno dei migliori giocatori del campionato belga. Lo dico io: ha quel lampo che ti risolve un'azione. Ma per quanto bravo possa essere, non lo sopporto. Fa sempre dei gesti con le mani e protesta. Poi intima i tifosi a stare zitti dopo che è stato invisibile per cinque partite. Sono cose con cui non posso convivere. Se tenesse i piedi per terra sarebbe due volte più bravo", aggiunge in riferimento al gesto fatto dopo la rete segnata contro il Genk.