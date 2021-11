Nainggolan, chiesta la revoca della patente dopo i fatti dello scorso agosto

Il Ninja era stato fermato e sorpreso in stato di ebbrezza all'indomani del suo ritorno in Belgio. La sentenza il prossimo 16 dicembre

Altri problemini per l'ex centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan, oggi all'Anversa. Il Ninja, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e fermato per eccesso di velocità lo scorso agosto, adesso rischia la revoca della patente poiché "recidivo a questo tipo di infrazioni" come si legge sul Corriere dello Sport. L'avvocato di Radja ha optato per la richiesta di pena con la condizionale. La sentenza è stata fissata per il 16 dicembre.