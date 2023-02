Intervistato da TMW Radio, Bortolo Mutti, ex allenatore dell'Atalanta, ha sponsorizzato il difensore Giorgio Scalvini, obiettivo di lungo corso dell'Inter in sede di mercato: "È un giocatore di una duttilità e una maturità enormi per essere un classe 2003. È intelligente e tecnico, abile nel gestire il fraseggio con qualità e al contempo dotato di grande fisicità. Presto lo vedremo sempre più protagonista in Nazionale, perché questi ragazzi sono il futuro dell’Italia".