Vedin Music, ex terzino a lungo in Italia con le maglie di Como, Modena, e Torino, tra le altre, nonché compagno di Dzeko nella Nazionale bosniaca, ha parlato dell'attaccante interista ai microfoni di EuropaCalcio: "C’è poco da meravigliarsi perché se parliamo di Edin, è un campione. Sono pochissimi gli attaccanti che a quasi 37 anni fanno ancora la differenza come lui, ieri sera contro il Napoli lo ha nuovamente dimostrato. Ha sempre avuto una grande tecnica e vede la porta ancora molto bene. Inoltre ha una grande umanità che fece vedere quando giocò con me in Nazionale“.