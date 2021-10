Murgia: “Inzaghi ottimo a creare gruppo, qualità importante in Serie A”

"Possiamo dire che lui ed io siamo cresciuti insieme. Sono molto contento per il percorso che ha fatto" ha detto l'ex giocatore dell'oggi tecnico nerazzurro

Passato alla Lazio, oggi al Perugia, dove è tornato conclusa la parentesi con la Spal, Alessandro Murgia, intervistato da Sky Sport, ha parlato del suo ex allenatore, nonché amico, Simone Inzaghi. "Possiamo dire che lui ed io siamo cresciuti insieme. Mi ricordo quel periodo in cui è arrivato a campionato in corso. Quella gara contro il Palermo fu la mia prima convocazione e anche la sua prima partita, finita con una vittoria. Le emozioni sono state tante, per me ma credo anche per il mister. Il percorso che ha fatto alla Lazio parla da solo. Personalmente non avevo dubbi, lo conoscevo da tanto tempo e lo conosco abbastanza bene. Sono molto contento per il percorso che ha fatto".

Inzaghi bravo a compattare il gruppo?

"Lui ha questa grande qualità di creare un gruppo e uno spogliatoio molto compatto e unito in cui tutti sono alla pari e disposti a dare tutto quanto in campo. Questa è una cosa che alla lunga, in un campionato come quello italiano, può aiutare tantissimo.

Ricordi il primo trofeo di Inzaghi, in cui tu segnasti e lui fece una corsa verso di te?

“Mi ricordo tutto: la sua corsa, le emozioni provate per la vittoria di quel trofeo contro una grande squadra in casa davanti ai nostri tifosi, il suo e anche il mio primo trofeo. Un’emozione fantastica, penso da parte di tutti quanti. Per me e anche per il Mister, per il percorso che stava facendo e che poi ha continuato a fare i risultati in campo hanno parlato da sé. Le emozioni rimangono e sono sempre forti però il lavoro che sta facendo è soltanto da ammirare".