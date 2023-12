Trasferitosi questa stagione in Romania, dove difende i colori dell'Hermannstadt, Alessandro Murgia, ex centrocampista di Lazio e Spal, parla ai microfoni di Tutto Mercato Web raccontando nei dettagli la sua esperienza nel campionato locale. Girando un po' il dito nella piaga quando si parla di impiantistica: "Ci sono delle società che come budget sono anni luce indietro all’Italia ma alcuni stadi, per esempio, sono invece bellissimi. Anche il nostro lo è.

Pesiamo l’influenza del calcio rumeno, sono meno pesanti dell’Italia, ma stanno facendo grandi cose. Penso al Napoli che ha uno stadio vecchissimo, idem Roma e Lazio o Inter e Milan. Magari l’Italia potrebbe prendere spunto, intanto è bello vedere e respirare tutto ciò".