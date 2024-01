Alessandro Murgia ha deciso una Supercoppa Italiana all’ultimo minuto nel 2017. Fu il primo trofeo di Simone Inzaghi da allenatore, con la Lazio vittoriosa sulla Juventus: "È la persona più importante mai avuta nel calcio - ammette nella chiacchierata con La Gazzetta dello Sport -. Mi ha dato fiducia come nessun altro. L’ho conosciuto quando allenava gli Allievi, poi in Primavera. Se ho realizzato il mio sogno lo devo a lui. Abbiamo vinto molto anche nelle giovanili, tra cui due Coppe Italia".

E il primo trofeo da tecnico gliel’ha regalato lei.

"Il destino, forse. Ogni tanto ne parlo con gli altri compagni: ho questa immagine del mister che il giorno della partita cambia espressione, modi di fare e atteggiamenti, diventando un’altra persona. L’ho visto spronarci da adolescenti negli spogliatoi scuotendo la giacca e correre sulla fascia per esultare insieme a noi, magari dopo aver seguito l’attaccante lungo la linea".

Qual è il suo segreto?

"Con lui riesci a dare il 110% in qualsiasi contesto".

In Under 21 ha giocato con Barella, Dimarco e Bastoni.

"È stato emozionante condividere uno spogliatoio con giocatori simili. C’erano anche Tonali, Zaniolo, Pellegrini. Eravamo fortissimi, e sinceramente non me la sento di paragonarmi a loro".

In Supercoppa tiferà Lazio o l’Inter del “suo” Inzaghi?

"Lazio dai. Ogni tanto col mister ci scambiamo qualche messaggio, ma non mi va di disturbarlo. Mi ha sempre dato i giusti consigli. Il suo mantra era ‘non mollare’. E’ stato il migliore".