Muraro: “Atalanta organico non lontano da Inter, Milan e Napoli”

Atalanta ancora viva in Champions. Secondo Carlo Muraro i nerazzurri hanno un organico alla pari di Muraro Inter, Milan e Napoli

È ancora Luis Muriel a regalare un gol che mantiene viva l'Atalanta. Il colombiano, ieri in gol all'88esimo per il 3-3, tiene a galla la speranza per la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Gasperini è bravo con lui, lo sa dosare e quando gli serve anche per pochi minuti lui incide come ieri sera in Champions" dice l'ex interista Carlo Muraro a Itasportpress.it, dove risponde anche sul paragone con le altre big italiane, ritenendo i bergamaschi con "un organico importante che per qualità non è lontano a Inter, Milan e Napoli giusto per citare le prime della Serie A".