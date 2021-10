Muller ricorda la ‘partita della lattina’: “Capolavoro di recitazione di Boninsegna”

L'ex centrocampista dei Puledri a Kicker: "L'infortunio non poteva essere così grave"

Domani, 20 ottobre 2021, cadrà il 50esimo anniversario della 'Büchsenwurfspiel', la famigerata Borussia Monchengladbach-Inter 7-1, gara il cui risultato fu dichiarato nullo per il lancio di una lattina dagli spalti che colpì l'attaccante nerazzurro Roberto Boninsegna. Un episodio su cui Ludwig Muller, ex centrocampista dei Puledri, rimugina ancora oggi: "Fu un capolavoro di recitazione - le sue parole a Kicker -. Si è rialzato subito, ma poi è crollato improvvisamente quando uno dei suoi compagni di squadra gli ha parlato. L'infortunio non poteva essere così grave. Presi a calci la lattina, era vuota, e inoltre Boninsegna fu colpito alla spalla".