Youri Mulder, ex attaccante di Twente, Schalke 04 e nazionale olandese, dagli studi di Ziggo Sport, ieri ha commentato così la semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata a San Siro. "L'Inter ha controllato bene e ha fatto un'ottima gara di possesso, ma la Juventus è drammatica: come fa un club così grande a giocare in questo modo? Pessimo approccio, pessima tecnica, pessima tattica, niente grinta", ha attaccato l'ex punta olandese.