Mulattieri: “Spero di ripetermi a Crotone. Cordaz me ne ha parlato benissimo”

Le prime parole dell'attaccante dopo il trasferimento a Crotone

Samuele Mulattieri esprime ai canali ufficiali del Crotone la sua soddisfazione per l'inizio della nuova esperienza. "Ho avuto delle buonissime impressioni - dice -. Devo ringraziare il presidente e il mister per la fiducia. Sono contentissimo di essere qui. L'anno scorso ho fatto molto bene in Olanda, spero di ripetermi anche quest'anno. Posso giocare prima o seconda punta, darà il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".