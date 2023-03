Il suo cartellino è di proprietà dell’Inter. Con i nerazzurri ha fatto molto bene quando era in Primavera. "All’Inter ho passato due ottime stagioni in Primavera con mister Madonna, nel 2019/20 ho pure segnato 15 gol. Quell’anno sono diventato il miglior marcatore del campionato".

Calciatore ma con la passione per il pianoforte, un po' come l'ex compagno Stefan De Vrij, con il quale racconta di averci suonato ogni tanto. Samuele Mulattieri ha collezionato fin qui dieci reti ed è il miglior marcatore del Frosinone, sempre più verso la Serie A: "Arrivarci sarebbe un sogno che si avvera" dice alla Gazzetta dello Sport dove si racconta, ammettendo anche di essere migliorato molto grazie ai "consigli di mister Grosso, con lui sono migliorato. E adesso non voglio fermarmi".

E a San Siro ci ha pure giocato…

"Ero piccolo, dopo gli anni alla Sarzanese con cui ho cominciato, mi scelsero nella rappresentativa ligure per un torneo amichevole a San Siro. Segnai due reti all’Inter e una alla Fiorentina".

Magari presto potrebbe tornarci da protagonista.

"È ovvio che mi piacerebbe. Da bambino andavo spesso a San Siro con mio padre, pensavo sempre al pallone".

Dopo i due anni all’Inter Primavera, nel 2020 sceglie di andare all’estero. Perché?

"Volevo un’esperienza diversa. Ci siamo fermati a marzo per il Covid, la chiamata arriva l’ultimo giorno di mercato estivo. Il club era molto interessato e dopo aver parlato con la mia famiglia scelgo di partire. Non rimpiango nulla, è stata la decisione giusta".

Lì trova l’ex Inter Wim Jonk.

"Un allenatore fantastico, in Olanda ho incontrato persone incredibili. Stare lontano da casa mi ha permesso di acquisire consapevolezza, di crescere umanamente e come calciatore. Ero ciò che mi serviva per tornare in Italia più forte di prima".