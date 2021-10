Mulattieri, l’ex tecnico Corallo: “Con le dovute promozioni, ha la falcata di Kakà”

"Di attaccanti come lui ne ho visti pochi", ha detto il suo allenatore ai tempi dello Spezia

"Di attaccanti come lui ne ho visti pochi". Parole e musica di Riccardo Corallo, ex allenatore di Samuele Mulattieri ai tempi dello Spezia. Club nel quale è esploso il suo talento, a partire dall'esperienza con l'Under 17, che gli ha permesso di fare il grande salto nella Primavera dell'Inter: "E' stato l’inizio di una crescita inarrestabile per un ragazzo eccezionale - racconta Corallo a Gazzetta.it -. Giocava da esterno offensivo, sulla fascia. Poi si spostò al centro facendo un po’ il trequartista e un po’ la prima punta. Ha uno strappo notevole e grandi doti atletiche, conosce il suo fisico e ha imparato a sfruttarlo al meglio. Con le dovute proporzioni, la sua falcata mi ricorda quella di Kakà. Non è velocissimo ma palla al piede diventa imprendibile, può portare a spasso tutta la difesa".