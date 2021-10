Mulattieri: “Interista da sempre. De Vrij? Abbiamo suonato insieme”

Le dichiarazioni del giovane attaccante nerazzurro in prestito al Crotone

In vista di Alessandria-Crotone, SkySport ha intervistato Samuele Mulattieri. "Sono sempre stato interista, ricordo che mio papà mi portava in pullman a vedere l'Inter e da piccolo, giocando in un torneo contro i nerazzurri, avevo fatto due gol - racconta il giovane attaccante nerazzurro andato in prestito ai calabresi-. La passione per il pianoforte? Mi è nata a Milano quando giocavo in Primavera. In un appartamento a Cormano c'era un pianoforte un po' vecchio, scordato... La musica mi è sempre piaciuta, poi ho visto qualche tutorial su Youtube e in seguito ho preso un po' di lezioni. Ho suonato anche con De Vrij: lui sa fare anche quello, ma è migliore come calciatore (ride, ndr). Qui a Crotone mi sto trovando benissimo, sia nella squadra che nella città".