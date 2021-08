Mulattieri, il papà: “Volendam? Scelta produttiva, ha deciso di cambiare vita”

Mulattieri sr: "Oltre a fare tanti gol in Olanda, ora parla bene l'inglese"

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Riccardo Mulattieri , papà dell'attaccante del Crotone Samuele, ha raccontato che l'amore per l'Inter del figlio parte da lontano: "L’ho portato in trasferta a San Siro in pullman ai tempi di Mancini, era rimasto affascinato dallo stadio pieno. Al Meazza ha anche giocato un piccolo torneo tra ragazzini di Inter, Milan, Juve, Fiorentina e anche Spezia. Fece gol proprio alla sua squadra del cuore e non esultò".

Alla fine, il nerazzurro l'ha vestito, seppur della Primavera, prima di prendere la decisione non così scontata di trasferirsi al Volendam, in Olanda: "Ha deciso di cambiare vita ed è stata una scelta molto produttiva. Oltre a far tanti gol, ora parla benissimo l’inglese e ha imparato a vivere da solo. Quando era via lo chiamavamo in Facetime la sera e lo prendevamo in giro mentre cercava di farsi da mangiare per farlo svagare un po'. C’era il lockdown completo là, quindi non poteva nemmeno andare al ristorante".