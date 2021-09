Mulattieri: “Al Volendam sono cresciuto. Sono felice della scelta Crotone”

L'attaccante di scuola Inter: "Questa è una piazza importante, dove si lavora bene e senza distrazioni"

Samuele Mulattieri, protagonista del match di ieri tra Brescia e Crotone con una doppietta che però non è bastata ai rossoblu per portare a casa una vittoria essendo terminato 2-2 il match, ha parlato nel dopopartita ai microfoni di Sky Sport tornando sulle sue ultime esperienze da professionista, tra Volendam e la Calabria: "In Olanda è stata un'esperienza molto importante, sono cresciuto sotto ogni punto di vista. Crotone è una piazza importante, dove si lavora bene e non ci sono distrazioni. Sono contento di avere fatto questa scelta"