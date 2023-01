Parte del munifico incasso ottenuto dallo Shakhtar Donetsk per la cessione al Chelsea di Mychaylo Mudryk avrà una destinazione particolare. Il presidente della squadra ucraina Rinat Akhmetov ha fatto sapere di voler stanziare un miliardo di grivnie, quivalenti a poco più di 25 milioni di euro, un quarto della somma pattuita coi Blues, per aiutare i soldati dell'esercito impegnati nella guerra con la Russia, in particolare quelli impegnati a Mariupol.